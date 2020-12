Eigentlich hätte ein Hund in Kaiserslautern am Montagabend nur sein letztes Geschäft in den Garten machen sollen. Doch am Ende musste die Polizei wegen einer Ruhestörung anrücken.

Ein Hund hat in einem Garten in Kaiserslautern so lange gebellt, bis die Polizei kam. (Symbolbild) Imago imagebroker Bewohner der Innenstadt von Kaiserslautern hatten die Polizei gerufen, weil ein Hund seit Stunden bellen würde. Eine Polizeistreife konnte dem Gebell einen Garten und das dazugehörige Haus zuordnen – der Besitzer öffnete aber erst nach mehrmaligem Klingeln die Haustür. Herrchen vergisst Hund im Garten Er gab an, dass er seinen Hund zu einem letzten abendlichen Geschäft in den Garten gelassen hatte und dann eingeschlafen sei. Seinen Hund hatte er dann im Garten vergessen, obwohl er sich lautstark bemerkbar machte. Nachdem er wieder ins Haus durfte, war die Ruhe wiederhergestellt.