Hund aus brennendem Haus in Edenkoben gerettet

Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Sonntag einen Hund aus einem brennenden Haus in Edenkoben gerettet. Das Haus ist jetzt unbewohnbar.

Als die Einsatzkräfte ankamen, stand der Dachstuhl nach Angaben der Feuerwehr bereits lichterloh in Flammen. Schnell sei klar gewesen, dass keine Menschen in dem Gebäude sind. Allerdings befand sich noch ein Hund in dem Haus. Feuerwehrleute bekämpften die Flammen unter dem Einsatz von Atemschutzgeräten auch im inneren des Hauses und konnten so den Hund retten. Auch ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Häuser konnte verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Insgesamt waren 50 Feuerwehrleute mit 13 Fahrzeugen im Einsatz. Nach Angaben der Polizei ist noch unklar, warum das Feuer ausgebrochen ist. Derzeit sei das Haus unbewohnbar - eine genaue Schadenshöhe stehe noch nicht fest.