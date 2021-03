Die Wanderhütten im Pfälzerwald sind einzigartig - da sind sich viele Pfälzer einig. Aber sind sie auch so wertvoll, dass sie Immaterielles UNESCO-Kulturerbe werden? Am Freitag soll die Entscheidung fallen.

Das gibt es in Deutschland so nur im Pälzerwald: rund 10.000 Kilometer Wanderwege, an denen etwa 80 Hütten stehen - oft mitten im Wald. Wanderer kehren dort gerne ein, trinken ein Bier oder einen Wein und essen eine deftige Mahlzeit, bevor sie wieder aufbrechen. In einigen Hütten können die Gäste aber auch übernachten.

Saumagen, Bratwurst und Leberknödel: Traditionelle Pfälzer Speisen auf einer Pfälzerwaldhütte Pfälzerwaldverein/Facebook

Viel ehrenamtliches Engagement

Damit die Pfälzerwald-Hütten regelmäßig öffnen können, braucht es viele Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Sie kümmern sich zum Beispiel um die Bewirtung, machen die Kasse und putzen die Toiletten.

Ab sofort UNESCO-Kulturerbe?

Eine tolle Sache, finden auch die Kultusminister der Länder. Die sitzen am Freitag zusammen und beraten darüber, ob die Pfälzerwald-Hütten Immaterielles Kulturerbe der UNESCO werden. Die UNESCO ist die Kulturorganisation der UNO – sie ernennt Bräuche, die zum kulturellen Bestandteil einer Gemeinschaft gehören zum Immateriellen Kulturerbe.

Dazu gehören in Deutschland zum Beispiel der rheinische Karneval oder das Bierbrauen. Nach dem Willen des Pfälzerwaldvereins soll jetzt auch die Pfälzer Hüttenkultur dazu kommen.