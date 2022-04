Bald Gastronomie auf dem Reiserberg im Kreis Kaiserslautern?

Der Reiserberg bei Schallodenbach im Kreis Kaiserslautern ist mit seiner sehenswerten Sonnenuhr innerhalb kürzester Zeit zum Besuchermagnet geworden. Jetzt soll das touristische Angebot wohl erweitert werden.

Es hat etwas von Stonehenge in Wales: die Sonnenuhr auf dem Reiserberg bei Schallodenbach. Erst im vergangenen Jahr wurde sie offiziell eingeweiht. Die Panorama-Aussicht auf den Pfälzerwald und Teile der Kreise Kusel und Kaiserslautern, sowie auf den Donnersbergkreis, hat auch an Ostern wieder viele Touristen angelockt. Wer den weiten und durchaus anstrengenden Weg nach oben meistert, muss sich bislang aber selbst verpflegen. Wenigstens gibt es auf dem Weg nach oben bereits Solarkühlschränke, bei denen sich Wanderer zumindest im Sommer ein Kaltgetränk abholen können.

Das könnte bald ein Ende haben. Denn nach dem Vorbild der Pfälzerwaldhütten könnte es demnächst auch auf dem Reiserberg ein gastronomisches Angebot geben. Zumindest hat die zuständige Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg diesen Vorschlag gemacht.

Sonnenuhr auf dem Reiserberg bei Schallodenbach Privat/Harald Westrich

Noch genug Platz für Hütten-Gastro auf dem Reiserberg

Die Idee kam in der Gemeinde Schallodenbach, die am Fuße des Reiserberges liegt, gut an, berichtet Ortsbürgermeisterin Claudia Janovsky (parteilos). Neben der Sonnenuhr befinde sich ein Areal, das sich für ein solches Vorhaben anbiete. Der Vorschlag soll nun in der kommenden Ratssitzung am 30. Mai besprochen werden.

Stimmen die Ratsmitglieder zu, soll als nächster Schritt ein Bebauungsplan auf den Weg gebracht werden. Eine Gastronomie auf dem Reiserberg würde Schallodenbach als Ausflugsort für Besucherinnen und Besucher noch interessanter machen, zeigt sich Janovsky überzeugt. Es gebe auch bereits Interessenten, die eine solche Hütten betreiben wollen.