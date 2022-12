Holzhütte ausgebrannt - Brandursache noch unbekannt

Feuer in Steinbach am Donnersberg

In der Nacht ist ein Feuer in einer Hütte in Steinbach ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte das Gebäude löschen, aber nicht mehr verhindern, dass es vollständig zerstört wurde.

Die Waldhütte in Steinbach am Donnersberg ist bei einem Feuer komplett zerstört worden. Polizei Rockenhausen Gegen 1 Uhr in der Nacht wurde bei der Feuerwehr ein Brand gemeldet. Nach Angaben der Polizei stand auf dem Gebiet der Gemeinde Steinbach eine unbewohnte Holzhütte in Flammen. Die Feuerwehr hat den Brand zwar gelöscht, konnte aber nicht mehr verhindern, dass die Hütte vollständig ausgebrannt ist. Polizei Rockenhausen sucht Zeugen Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Polizei in Rockenhausen bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zum Feuer machen können, sich unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 zu melden.