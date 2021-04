Am frühen Donnerstagmorgen haben Unbekannte versucht, einen Geldautomaten in Hütschenhausen im Kreis Kaiserslautern zu sprengen. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

Nach Angaben der Polizei waren die Unbekannten gegen 3 Uhr morgens in die Sparkassenfiliale in Hütschenhausen eingedrungen und hatten sich dort am Geldautomaten zu schaffen gemacht. Die Sprengung scheiterte jedoch, weshalb die Täter anschließend flüchteten. Wie hoch der Schaden in der Filiale ist, konnte die Polizei bislang nicht sagen. Beute sei jedoch keine gemacht worden. Die Beamten seien im Moment vor Ort, um den Tatort zu untersuchen.

Automat in Hütschenhausen bereits 2017 gesprengt

Die Ermittler fahnden derzeit nach einem dunklen Kombi, eventuell ein Audi A6, mit dem die Unbekannten über die A62 geflüchtet seien. An dem Auto seien gestohlene Kennzeichen mit der Kombination FRI-TJ 108 angebracht. Möglicherweise sind die Täter laut Polizei in Richtung Saarland gefahren. 2017 hatten Unbekannte ebenfalls den Geldautomaten in der Sparkassenfiliale gesprengt und Geld in fünfstelliger Höhe erbeutet. Sie verursachten damals einen Schaden von mehreren zehntausend Euro