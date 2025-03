82-jährige Frau im Kreis Kaiserslautern vermisst

per Mail teilen

Seit Montag wird in Hütschenhausen im Kreis Kaiserslautern eine 82-jährige Frau vermisst. Sie könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Die Polizei geht davon aus, dass sich die Frau am Montag gegen elf Uhr zu einem Spaziergang aufmachte. Üblicherweise ist sie dabei zwei Stunden unterwegs - ihr Weg führt dabei am Hundeheim vorbei. Diesmal war sie allerdings bis zum Montagabend nicht nach Hause zurück gekehrt. Die Angehörigen benachrichtigten darauhin die Polizei. Die Frau ist dement, deshalb könnte sie sich in einer hilflosen Lage befinden.

Vermisste Frau wurde in Spesbach gesehen

Polizei, Feuerwehr und eine Rettungshundestaffel begannen sofort mit der Suche, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Bis jetzt ohne Erfolg. Zurzeit sucht die Polizei im Ortsteil Spesbach nach der 82-Jährigen. Hinweise aus der Bevölkerung hatten den Verdacht ergeben, sie könne sich dort aufhalten.

Die Vermisste ist nach Angaben der Polizei etwa 1,60 Meter groß, hat nackenlange graue Haare und ist schlank. Wahrscheinlich trug sie bei ihrem Verschwinden eine dunkelgraue Weste, eine beigefarbene Jogginghose, eine graue Bommelmütze und graue Turnschuhen. Fotos der Vermissten finden Sie hier .

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen.