Huber oder Conrad: Wer wird neuer Landrat im Kreis Kusel?

Es war am 23. Februar lange Zeit ein enges Rennen, am Ende hatten Johannes Huber und Jürgen Conrad die Nase vorn. Am Sonntag entscheidet sich nun in einer Stichwahl, wer neuer Landrat des Kreises Kusel wird.

CDU-Mann Johannes Huber lag bei der Landratswahl am 23. Februar mit 28,2 Prozent der Stimmen vorne. SPD-Kandidat Jürgen Conrad folgte mit 23,3 Prozent. Knapp geschlagen landete Alejandra Catalina Monzon (AfD, 22,8 Prozent) auf Platz drei. Dahinter wiederum folgten Thomas Danneck (Wählergruppe Votum, 14,5 Prozent) und Helge Schwab (Freie Wähler, 11,2 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 81,1 Prozent. Amtsinhaber Otto Rubly (CDU) trat altersbedingt nicht mehr zur Wahl an.

Da niemand über 50 Prozent der Stimmen kam, müssen die Wählerinnen und Wähler im Kreis Kusel nun noch einmal ihr Kreuzchen machen. Entweder per Briefwahl oder am Sonntag in den Wahllokalen. Rund 56.000 Menschen sind nach Angaben der Kreisverwaltung für die Stichwahl wahlberechtigt.

Kürze der Zeit eine Herausforderung für die Verbandsgemeinden

Wer für den 23. Februar Briefwahl beantragt hatte, der hat zum Beispiel von der Verbandsgemeindeverwaltung Kusel-Altenglan auch Briefwahlunterlagen für die Stichwahl zugeschickt bekommen, wie diese mitteilt.

Zusätzlich sind noch manch neue Anträge eingegangen. In der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan waren es bis Mitte der Woche zehn Anträge, berichtet Büroleiter Uwe Stoll dem SWR. Die kurze Zeit zwischen den beiden Wahlterminen sei eine "logistische Herausforderung", so Stoll. In der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein waren es Mitte der Woche 15 Anträge zusätzlich, so Silke Herrmann von der VG-Verwaltung. Vergangenen Freitag habe man die Stimmzettel erhalten und dann noch am gleichen Tag mehr als 5.100 Briefwahlunterlagen verschickt.

Mehr als 19.000 Briefwahlunterlagen im Kreis Kusel verschickt

In der Verbandsgemeinde Oberes Glantal hatten bis Mitte der Woche 7.736 Menschen Briefwahl beantragt, teilt Melanie Scheuer von der VG-Verwaltung mit. Zum Vergleich: Für den 23. Februar seien 8.374 Briefwahlanträge ausgestellt worden. Insgesamt hatten bis Mitte der Woche im Kreis Kusel somit mehr als 19.000 Menschen Briefwahl beantragt. Die Kreisverwaltung bittet darum, Briefwahlunterlagen jetzt nicht mehr per Post wegzuschicken, sondern sie bei der jeweiligen Verbandsgemeindeverwaltung oder am Sonntag direkt im Wahllokal abzugeben. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass die Unterlagen nicht mehr rechtzeitig ankommen.

CDU-Kandidat Johannes Huber hat in den vergangenen beiden Wochen vor allen Dingen bei Fastnachtsumzügen Werbung für sich gemacht. SWR

Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Nach Angaben der Kreisverwaltung können die Ergebnisse am Sonntag auch in der Kreisverwaltung in Kusel verfolgt werden. Sie ist ab 17:30 Uhr geöffnet.

Huber und Conrad im Wahlkampf-Endspurt

Bis dahin machen Huber und Conrad noch einmal richtig Wahlkampf. Trotzdem blicken sie gelassen auf den Wahlausgang am Sonntag. "Beide Kandidaten haben ihre Stärken und sind aus dem demokratischen Spektrum", so Conrad. Er sorge sich eher um die Wahlbeteiligung, ohne Rückenwind einer anderen Wahl. Mit Blick auf die Stimmen, die sich jetzt neu verteilen müssen, sieht er das Ergebnis der Stichwahl vollkommen offen. Er freue sich über die Unterstützung, die die Freien Wähler ihm gegenüber ausgesprochen haben.

Sieht das Ergebnis der Stichwahl vollkommen offen: SPD-Kandidat Jürgen Conrad (SPD). SWR

"Man geht aber auch nicht in eine Stichwahl, um am Ende Zweiter zu werden", sagt Huber. Deshalb erwarte man auch zu gewinnen. Huber hat die Tage vor der Stichwahl genutzt, um die Leute im Kreis noch einmal von einer anderen Seite kennenzulernen - bei der Fastnacht. "Ich war bei so vielen Fastnachtsumzügen wie noch nie", sagt er. "Ich habe die Leute noch einmal ganz anders erlebt als in einem Amt."