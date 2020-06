Karate-Weltmeister Jonathan Horne aus Kaiserslautern ist vorzeitig für die Olympischen Spiele in Tokio qualifiziert. Wie die World Karate Federation (WKF) am Mittwoch mitteilte, wird die Qualifikations-Rangliste für Olympia aufgrund der Corona-Pandemie eingefroren. Dort gehört Schwergewichtler Horne als Viertplatzierter zu den vier Athleten, die auf diesem Wege ihr Ticket erhalten. Pro Gewichtsklasse dürfen in Tokio lediglich zehn Athleten an den Start gehen. Die Sommerspiele sollen vom 24. Juli bis 9. August stattfinden.