Die Ortsgemeinde Hornbach in der Südwestpfalz bekommt eine Förderung für das Projekt „Wohnpunkt RLP“. Das teilte das Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung mit. Mit dem Projekt werden neue Wohnangebote geschaffen, die es älteren und pflegebedürftigen Menschen ermöglichen sollen, an ihrem Wohnort bleiben zu können. Damit ist Hornbach eine von sieben Modellkommunen in Rheinland-Pfalz.