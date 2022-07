per Mail teilen

In Hornbach im Kreis Südwestpfalz ist am Freitagvormittag Grundsteinlegung für die neue psychosomatische und psychologische Klinik. Die "Parkklinik Hornbach" wird 56 Zimmer haben. Dort können sich Menschen mit psychischen Problemen, zum Beispiel in einer Lebenskrise, behandeln lassen. Der Neubau der Klinik kostet nach Angaben des Projektleiters rund 19 Millionen Euro. Ende 2023 oder Anfang 2024 soll die Klinik die Arbeit aufnehmen.