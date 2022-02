per Mail teilen

Im Raum Homburg sucht die Polizei nach einem vermissten 42-Jährigen. Der Mann sei stationär in der Uniklinik in Homburg behandelt worden und seit gestern Abend verschwunden, teilten die Beamten mit. Nicht auszuschließen sei, dass ihm etwas passiert sei oder sich der 42-Jährige in einer hilflosen Lage befinde. Der Gesuchte ist etwa 1,75 m groß, korpulent, hat lange hellbraune Haare und trug zuletzt einen gestreiften Schlafanzug.