Eine Mutter aus Homburg muss sich ab sofort wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten. Sie soll versucht haben, ihrer einjährigen Tochter Dämonen auszutreiben. Im vergangenen Juni soll sie das Kind so stark mit einem Brett geschlagen haben, dass ihm eine dauerhafte Behinderung droht. Das Mädchen ist seit der Tat in einer Rehaklinik. Laut Anklage litt die Mutter an einer akuten Paranoia und war schuldunfähig. Sie ist zurzeit in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht.