Missbrauch am Uniklinikum Homburg - Opfer bekommen Entschädigung

Jahrelang wurden Kinder an der Uniklinik in Homburg von einem Arzt missbraucht. Jetzt steht fest: Einige Opfer bekommen Geld - bis zu 50.000 Euro.

Nach Angaben des Aufsichtsrates des Universitätsklinikums des Saarlandes (UKS) in Homburg wurden in neun Fällen sogenannte Anerkennungszahlungen beschlossen. Die Summen liegen je nach Fall zwischen 5.000 und 50.000 Euro. In einem Fall konnte man mit dem Opfer keine Einigung erzielen, in einem weiteren Fall sollen noch weitere medizinische Untersuchungen abgewartet werden. In beiden Fällen soll der Ombudsmann der Klinik weitere Gespräche führen.

Assistenzarzt soll an der Uniklinik Homburg Kinder missbraucht haben

Im Jahr 2019 war bekannt geworden, dass zwischen 2010 und 2014 ein Assistenzarzt in der Kinderklinik an Kindern medizinisch nicht notwendige, intime Untersuchungen durchgeführt hatte. Obwohl die Klinik Hinweise auf die pädophile Neigung des Mannes gehabt haben soll, habe sie die Eltern der Kinder nicht darüber informiert. Erst 2014 hatte sie den Arzt angezeigt. Die Staatsanwaltschaft hatte das Verfahren eingestellt, als der Mann 2016 gestorben war.

Eine Kommission zur Aufarbeitung der Fälle hatte der Klinik ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. Der Kommissionsleiter sagte, es habe eine "Kultur des Vertuschens und Nicht-Reagierens" von Seiten der Verantwortlichen in der Klinikleitung gegeben. Der Klinikdirektor hatte die UKS freiwillig verlassen.

Elf Opfer des Missbrauchs an der Uniklinik Homburg haben sich gemeldet

Mit der Zahlung der Entschädigungen sei die Arbeit einer eigens eingerichteten Clearingstelle zur Aufarbeitung des Skandals abgeschlossen, so die Klinik. Diese habe mehrfach 52 Patienten angeschrieben, die am UKS im fraglichen Zeitraum von dem entsprechenden Arzt behandelt worden waren. "Auch nach mehrmaliger Ansprache haben sich dann lediglich zehn Familien mit elf Betroffenen gemeldet", teilte die Klinik mit.