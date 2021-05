per Mail teilen

Auf der A6 ist am Freitag eine Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz hinter der Anschlussstelle Homburg. Nach ersten Erkenntnissen habe die 69-Jährige die Fahrbahn außerhalb ihres Autos zu Fuß betreten. Dabei sei sie von einem Lastwagen erfasst worden. Nach Polizeiangaben erlag die Frau noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Saarbrücken zur Unfallaufnahme etwa drei Stunden gesperrt werden. Die Polizei ermittelt derzeit, warum die Autofahrerin überhaupt auf die Fahrbahn getreten ist.