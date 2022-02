Trauerfeier für getötete Polizistin von Kusel

per Mail teilen

Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin, die Ende Januar bei Kusel erschossen wurde, wird heute in Homburg beigesetzt. Bereits gestern wurde ihr getöteter Kollege beerdigt.

Die Trauerfeier für die 24-Jährige beginnt um 11 Uhr auf dem Friedhof des Homburger Stadtteils Erbach. Wie das Landespolizeipräsidiums des Saarlands mitteilt, wird die Andacht von einer polizeilichen Ehrenwache begleitet. Die Familie der getöteten Polizeianwärterin wird sich in der Aussegnungshalle des Friedhofs von der jungen Frau verabschieden. Für alle anderen Trauergäste wird der Ton der Messe auf dem Platz vor der Halle übertragen. Im Anschluss daran erfolgt die Urnenbestattung auf dem Friedhof in Homburg.

Getöteter Kollege gestern in Freisen beerdigt

Gestern war der 29 Jahre alte Kollege der Polizeianwärterin in seiner Heimat Freisen beerdigt worden. Fast 3.000 Menschen nahmen auf dem Friedhof in Freisen Abschied. Michael Denne, Präsident des Polizeipräsidiums Westpfalz, sagte in seiner Trauerrede: "Alex war ein leidenschaftlicher Polizist, der gleichzeitig immer Mensch war. Er war hilfsbereit und engagiert. Er liebte es rauszufahren und auf Streife zu gehen. Als Fußballer konnte er nach Niederlagen immer ganz schnell wieder das Positive sehen."

Die beiden jungen Polizisten waren am 31. Januar im Landkreis Kusel erschossen worden, als sie ein Auto kontrollieren wollten. Die beiden 38 und 32 Jahre alten Männer, die für die Tat verantwortlich sein sollen, sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Ihnen wird gemeinschaftlicher Mord und Wilderei vorgeworfen. Der Tod der beiden Polizisten hatte in ganz Deutschland für Trauer und Bestürzung gesorgt.