Bundeswehr-Training könnte für Gefahren sorgen

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich ab sofort in Teilen der Südwestpfalz und des Saar-Pfalz-Kreises auf mögliche Gefahren und Einschränkungen einstellen – vor allem in der Nähe von Wäldern. Grund sind nach Angaben der Stadt Homburg Übungen der Bundeswehr, die sowohl am Tag als auch in der Nacht stattfinden. Das Training sei im Wald unter anderem in der Nähe von Homburg, Großbundenbach und Bechhofen geplant. Dabei könnte auch Übungsmunition und Pyrotechnik eingesetzt werden. Die Bundeswehr-Übung soll bis zum 9. Juni gehen.