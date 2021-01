Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat gegen einen ehemaligen Krankenpfleger Anklage wegen mehrfachen versuchten Mordes erhoben. Einer der Fälle spielte in der Uni-Klinik Homburg.

Der 29-Jährige war nach Angaben der Staatsanwaltschaft erst im Krankenhaus in Völklingen, später in der Uni-Klinik Homburg auf den Intensivstationen beschäftigt. Dort soll er in fünf Fällen Patienten - vier in Völklingen, einer in Homburg - Patienten ein Herz-Kreislauf-Medikament verabreicht haben, das nicht von den Ärzten verschrieben worden war.

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll er dies getan haben, damit er selbst Wiederbelebungs-Maßnahmen durchführen konnte. So habe er sich Lob und Anerkennung von Kollegen und Ärzten verschaffen wollen.

Vollendeter Mord konnte nicht nachgewiesen werden

Bei den Patienten handelte es sich um zwei Frauen und drei Männer im Alter zwischen 31 und 81 Jahren. Zwei Patienten überlebten, die anderen drei starben. Allerdings konnte die Staatsanwaltschaft nicht nachweisen, dass sie wegen des verabreichten Medikamentes starben. Deshalb lautet die Anklage auch auf versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Insgesamt 31 Fälle untersucht

Der Angeklagte hat sich bisher nicht geäußert. Er verbüßt zurzeit eine Hafstrafe wegen eines anderen Deliktes. Die Staatsanwaltschaft stützt ihre Anklage auf Zeugenaussagen, die Patientenakten und Aussagen von Gutachtern. Sie hatte insgesamt 31 Fälle untersucht - im Zuge der Ermittlungen wurden sieben Leichen exhumiert.