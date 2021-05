Der Homburger Stadtrat hat das Verfahren zur Abwahl von Oberbürgermeister Schneidewind (SPD) eingeleitet. Für einen entsprechenden CDU-Antrag stimmten 30 von 50 Ratsmitgliedern. Das waren vier Stimmen mehr als nötig. In der kommenden Stadtratssitzung im Juni muss nun erneut über die Abwahl entschieden werden. Dann ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit von 34 Ratsmitgliedern erforderlich. Schneidewind hatte am Stadtrat vorbei eine Detektei mit der Observierung von Bauhof-Mitarbeitern beauftragt - für mehr als 300.000 Euro. Er war bereits Anfang 2019 wegen Untreue zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil wegen Rechtsfehlern aber aufgehoben. Gegen ein weiteres Urteil am Landgericht Saarbrücken sind Staatsanwaltschaft und der Verurteilte in Revision gegangen.