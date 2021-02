Das manipulierte Holzscheit, das vor knapp zwei Wochen in Otterberg explodiert war, könnte nach Angaben der Polizei von dem Mehlinger Landschaftsgärtner stammen. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, spreche die Beschaffenheit des Holzscheits dafür, einen objektiven Beleg gebe es aber nicht. Hierzu müsse man die kriminaltechnische Untersuchung abwarten. Es ist nach Angaben der Polizei nach wie vor unklar, wie das Holzscheit in das Fischbacher Brennholzlager gekommen ist. Eine Verbindung zwischen dem Besitzer des Holzes und dem Gärtner konnte nicht gefunden werden. Der Mann hatte vor zwei Jahren einzelne Sprengfallen in Holzscheiten in Otterberg und Fischbach ausgelegt. In Otterberg war Mitte Februar ein Holzstück im Kamin eines Ehepaares explodiert und hatte die Frau leicht verletzt.