Die Preise für Holz aus den kommunalen Wäldern in der Pfalz sind in diesem Jahr wegen der Energiekrise stark angestiegen. Das teilt die regionale Vermarktungsgesellschaft mit Sitz in Maikammer mit.

Sendung am Fr. , 16.9.2022 13:00 Uhr, Am Nachmittag, SWR4 Rheinland-Pfalz