Ausstellung zum Holocaust

In Pirmasens ist ab heute die Ausstellung "Einige waren Nachbarn" über den Holocaust zu sehen. Die Wanderausstellung des "United States Holocaust Memorial Museums" wird im Stadtmuseum Altes Rathaus gezeigt. Sie geht der zentralen Frage nach, wie der Holocaust möglich sein konnte und welchen Anteil daran die normalen Bürger hatten. Die Ausstellung kann nur in Gruppen besucht werden – um eine Anmeldung wird gebeten. Die Ausstellung ist bis zum 18. Dezember im Stadtmuseum Altes Rathaus in Pirmasens zu sehen.