Immer wieder ist zu hören, dass Pflegekräfte eher zurückhaltend sind, wenn es um die Impfung gegen das Corona-Virus geht. Eine Umfrage des SWR in der Westpfalz ergab: In der Region ist es nicht so.

In der Westpfalz wollen sich die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Senioren- und Pflegeheimen gegen das Corona-Virus impfen lassen. In den DRK-Seniorenheimen in Ramstein, Weilerbach und Queidersbach haben beispielsweise etwa 80 Prozent der Pflegekräfte angekündigt, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen. Das teilte der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Kaiserslautern-Land, Michael Nickolaus, mit.

Schon viele Mitarbeiter am Westpfalz-Klinikum geimpft

Im Seniorenhaus "Alex Müller" in Kaiserslautern und im Seniorenheim in Otterberg will sich jeweils knapp die Hälfte der Pflegerinnen und Pfleger impfen lassen. An den Standorten des Westpfalz-Klinikums haben sich laut einer Sprecherin bereits 80 Prozent der Mitarbeiter impfen lassen, in den Nardini-Kliniken in Zweibrücken und Landstuhl wollen es mehr als zwei Drittel der Beschäftigten.

Allerdings hat die Umfrage auch gezeigt, dass vor allem jüngere Menschen fürchten, durch die Impfung gesundheitliche Schäden zu bekommen - und sich deshalb erst einmal nicht impfen lassen wollen.