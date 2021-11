In Höringen im Donnersbergkreis ist in der Nacht auf Mittwoch eine Holzwerkstatt abgebrannt. Als die Feuerwehr eintraf, war das Dach bereits eingestürzt.

Der Brand war nach Angaben der Feuerwehr gegen 4 Uhr in der privaten Holzwerkstatt in Höringen ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte am Gebäude ankamen, stand die Werkstatt bereits komplett in Flammen. Auch das Dach war schon eingestürzt. Die Feuerwehr konnte jedoch verhindern, dass der Brand auch auf ein benachbartes Haus übergriff.

Nach etwa einer Stunde seien die Flammen gelöscht gewesen. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde niemand bei dem Brand verletzt. Bei den Löscharbeiten waren die Feuerwehren der Verbandsgemeinden Winnweiler und Nordpfälzer Bergland mit insgesamt 75 Leuten und 13 Fahrzeugen im Einsatz. Informationen zur Brandursache gibt es noch nicht, auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.