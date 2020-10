700.000 Euro Schaden bei Einbruch in Höhfröschen

Einbrecher haben in einem Gewerbepark in Höhfröschen in der Südwestpfalz haufenweise hochwertige Fahrraddämpfer und Federgabeln gestohlen. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei 700.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei drangen die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Firmensitz eines Händlers für Fahrradteile ein. Die Firma vertreibt und wartet hochwertige Fahrradgabeln und Dämpfersysteme für Mountainbikes. Eine solche Federgabel kostet zwischen etwa 1.000 und 3.000 Euro. Der Geschäftsführer der Firma geht davon aus, dass die Einbrecher genau wussten, was sie mitnehmen und Fahrrad-Experten sind. Diebe nehmen auch Transporter mit Neben den Federgabeln und Dämpfersystemen haben die Einbrecher laut Polizei auch zwei Transporter gestohlen - möglicherweise um darin das Diebesgut abzutransportieren. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch etwas beobachtet haben.