per Mail teilen

Unbekannte haben bei Höheischweiler im Landkreis Südwestpfalz mehrere Heuballen angezündet. Die Feuerwehr habe den Brand schnell unter Kontrolle bringen und somit verhindern können, dass sich das Feuer weiter ausbreitet. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Heuballen vorsätzlich angezündet wurden. Auch in Heltersberg, nur rund 20 Kilometer von Höheischweiler entfernt, waren gestern Brandstifter am Werk. Dort musste die Feuerwehr gleich zwei Waldbrände bekämpfen. Laut Polizei standen mehrere Bäume und Sträucher in Flammen. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist noch unklar.