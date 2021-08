Die Verbandsgemeinde Weilerbach stellt am Donnerstagabend das Hochwasserschutz-Konzept für die Ortsgemeinde Mackenbach vor. Das Konzept ist in den vergangenen Monaten gemeinsam mit Bürgern erarbeitet worden. Dabei sei festgestellt worden, dass die Hauptstraße in Mackenbach bei Starkregen in kurzer Zeit überflutet werden könnte. Deswegen soll jetzt geprüft werden, ob das Wasser künftig von der Hauptstraße in Richtung des Golfplatzes abgeleitet werden kann. Außerdem soll der Kanal in der Hauptstraße saniert werden. Dadurch könnte er mehr Wasser aufnehmen und die Hochwassergefahr sinke, sagte ein Sprecher. Auch der Bau eines Regenrückhaltebeckens werde geprüft. Auch in anderen westpfälzischen Verbandsgemeinden werden aktuell Hochwasserschutz-Konzepte aufgestellt. Beispielsweise in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Bürger können in den kommenden Tagen unter anderem in den Ortsgemeinden Steinwenden, Kottweiler-Schwanden und in der Stadt Ramstein-Miesenbach an Veranstaltungen teilnehmen, bei denen gemeinsam Hochwasserschutz-Konzepte erarbeitet werden.