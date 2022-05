Spatenstich für AWO-Seniorenwohnprojekt

per Mail teilen

In Hochspeyer beginnt heute das neue Senioren-Wohnprojekt der Arbeiterwohlfahrt (AWO) mit einem offiziellen Spatenstich.

Auf dem Gelände der abgerissenen alten Schule entstehen laut AWO 27 barrierefreie, seniorengerechte Wohnungen.

Das moderne Wohnmodell ermögliche es älteren Menschen, möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu bleiben, sagte ein AWO-Sprecher. Die Bewohner leben in eigenen Wohnungen, die jetzt neu gebaut werden. Um das soziale Miteinander zu fördern, gibt es Räume für Freizeitaktivitäten, in denen auch gemeinsam gekocht und gegessen werden kann. Ein geschultes Team kümmert sich um Pflegebedürftige. Für ältere Menschen, die weniger Betreuung brauchen, stehen Haushaltshilfen bereit. Die ersten Bewohner sollen Ende 2023 einziehen. Die Investitionssumme beträgt rund sechseinhalb Millionen Euro.