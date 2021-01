per Mail teilen

Bei einem Unfall in Hochspeyer im Kreis Kaiserslautern sind gestern drei Menschen so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Unter ihnen war auch ein vierjähriger Junge. Eine 59-jährige Autofahrerin hatte an einer Kreuzung die Vorfahrt einer 25-jährigen übersehen und stieß mit deren Wagen zusammen. Die drei Insassen des zweiten Fahrzeugs wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.