In Hochspeyer im Landkreis Kaiserslautern musste die Feuerwehr am Mittwochabend zu einem Supermarkt ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Mitarbeiterin des Marktes zuvor etwas eingeatmet, woraufhin ihr schlecht wurde. Die Feuerwehr sperrte daraufhin das Gelände an der Hauptstraße weiträumig ab und nahm Luftproben. Diese seien von der Berufsfeuerwehr in Ludwigshafen analysiert worden, hätten jedoch keine Auffälligkeiten ergeben. Die Mitarbeiterin wurde laut Polizei vom Rettungsdienst untersucht. Warum ihr unwohl wurde, ist bislang unklar.