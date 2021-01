In Enkenbach-Alsenborn sind in der vergangenen Woche drei Hochsitze zerstört worden. Der Besitzer hatte die Polizei informiert, weil am Samstag einer seiner Hochsitze abgebrannt war. Er gab an, dass in den Tagen zuvor zwei weitere seiner Hochsitze umgeworfen beziehungsweise zersägt worden seien. Die Polizei sucht nun Zeugen.