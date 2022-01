Hochschule wirbt für Studiengänge der Zukunft

Die Hochschule Kaiserslautern wirbt in einem Netzwerk aus mehreren Hochschulen für Studiengänge zum Thema erneuerbare Energien.

Die Hochschule Kaiserslautern wirbt in einem Netzwerk aus mehreren Hochschulen für Studiengänge zum Thema erneuerbare Energien. Bei einem digitalen Infotag stellt das Team am Nachmittag Schülern und Studierenden seine Arbeit vor. Die Hochschule Kaiserslautern ist innerhalb des Netzwerkes mit dem Studiengang "Energie-Ingenieurwesen" vertreten. Für die Gestaltung der Energiewende würden dringend Ingenieure mit dem Schwerpunkt erneuerbare Energien gesucht, so Prof. Dr. Hampel von der Hochschule Kaiserslautern. Die Jobs seien zukunftsfähig und außerdem gut bezahlt. Das Netzwerk #StudyGreenEnergy setzt sich aus Mitgliedern der Hochschulgruppe der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie zusammen. Bei seinem ersten digitalen Infotag informiert das Netzwerk über Studienangebote mit dem Schwerpunkt Energiewende in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.