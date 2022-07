Win-Win-Situation durch Kooperationsvertrag

per Mail teilen

Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und die Hochschule Kaiserslautern haben einen Kooperationsvertrag geschlossen. Wie die Hochschule mitteilt, arbeite man schon einige Monate zusammen und wolle das nun intensivieren. So entwickelten Studierende bereits im vergangenen Jahr ein Konzept für den Eingangsbereich des Warmfreibads in Contwig. Darüber hinaus sei die Hochschule Kaiserslautern momentan dabei ein neues Kundenportal für die Zweibrücker Verbandsgemeindewerke zu konzipieren. Von der Kooperation profitierten dementsprechend beide Seiten: Die Studierenden könnten erlerntes Wissen in der Praxis anwenden und die Verbandsgemeinde Projekte realisieren, für die sie weder Zeit noch Personal habe.