Hitze und Personalmangel: Viele Zugausfälle im Westen der Pfalz

Im Westen der Pfalz sind am Dienstag auf mehreren Bahnstrecken viele Züge ausgefallen. Neben einem akuten Personalmangel macht der Bahn auch die alte Technik zu schaffen, die mit der Hitze Probleme hat.

Wer am Dienstagvormittag mit der Bahn in der Westpfalz unterwegs sein wollte, hat vielerorts vergeblich am Bahnsteig gewartet. Auf den Strecken Pirmasens - Zweibrücken - Saarbrücken, Pirmasens - Kaiserslautern, Kaiserslautern - Kusel oder im Lautertal ging zeitweise gar nichts mehr. Eine Besserung der Lage scheint derzeit auch nicht in Sicht zu sein.

Züge fallen reihenweise rund um Pirmasens und Kaiserslautern aus

Schon länger hat die Bahn mit einem akuten Personalmangel zu kämpfen. Deshalb versucht sie schon seit längerem händeringend Bewerber, auch Quereinsteiger, anzulocken. Hinzu kommt nach Angaben eines Bahnsprechers derzeit eine Welle von Krankmeldungen, die besonders in der Ferienzeit spontan nicht aufgefangen werden könne. Die Krankheitswelle treffe sowohl Personal in den Stellwerken als auch die Lokführer selbst. Diese Ausfälle seien deshalb schwer zu kompensieren, weil ein Lokführer nur die Züge fahren darf, auf denen er ausgebildet wurde. Außerdem dürfe er eine Strecke erst dann alleine fahren, wenn er auf ihr schon einmal mitgefahren ist und eingewiesen wurde.

In Westpfalz viele alte Züge im Einsatz - und die machen Probleme

Hinzu komme, dass gerade in der Westpfalz derzeit viele ältere Züge unterwegs sind - die eben nicht jeder Lokführer fahren darf. Und gerade diese Züge machen zudem noch Probleme bei der derzeitigen Hitze. Bei vielen alten Dieselloks können bei heißem Wetter die Kühler durch Pollen verstopfen, sagt der Bahnsprecher. Außerdem würden immer wieder Batterien den Geist aufgeben oder andere Dinge kaputt gehen.