Historischer Dampfzug auf Jubiläumstour ins Dahner Felsenland

Das Dahner Felsenland erwartet am Mittwoch ein großes Spektakel: Anlässlich 175 Jahren Eisenbahn in Rheinland-Pfalz fährt ein historischer Dampfzug bis nach Bundenthal.

Er dürfte nicht nur bei Kindern für leuchtende Augen sorgen: Ein historischer Dampfzug aus dem Eisenbahnmuseum Neustadt setzt sich am Mittwoch Richtung Dahner Felsenland in Bewegung. Anlass sind nach Angaben der Tourist-Information in Dahn die Jubiläumsfeierlichkeiten der Eisenbahn in Rheinland-Pfalz. Sie gibt es nun seit 175 Jahren.

Ausflugstour ins Dahner Felsenland

Der historische Zug besteht demnach aus der einst in Kaiserslautern stationierten Dampflok mit dem bescheidenen Namen "023 058" sowie angehängten Eilzugwagen aus den 1930er Jahren. Am Mittwoch nimmt er Eisenbahnliebhaber zu einer Ausflugstour mit. Diese startet in Neustadt und führt über die Strecke der Wieslauterbahn bis nach Bundenthal. Ein Anschlussprogramm ist in Dahn-Reichenbach, auf dem Vorplatz des Restaurants "Altes Bahnhöfel" geplant. Laut der Dahner Tourist-Information ist dort für das leibliche Wohl gesorgt.

Schüler können auf historischen Dampfzug umsteigen

Weil der Dampfzug am Mittwoch in regelmäßigen Abständen zwischen Neustadt und Budenthal pendeln soll, sollen auch Schülerinnen und Schüler eine besondere Gelegenheit bekommen: Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr lädt sie dazu ein, auf den Dampfzug umzustiegen, wenn er an ihrem Bahnhof hält. Das sei beispielsweise in Wilgartswiesen, Hauenstein, Hinterweidenthal und Dahn möglich. Die üblichen Fahrkarten seien auch für den Dampfzug gültig.

Die Dampflok "23 058" war einst in Kaiserslautern stationiert und steht heute im Eisenbahnmuseum in Neustadt. Am Mittwoch kommt sie für eine Jubiläumsfahrt in die Südwestpfalz. Auch Schüler können einsteigen. Zweckverband Schienenpersonennahverkehr

Mit der Ausflugsfahrt ins Dahner Felsenland finden die Jubiläumsfeierlichkeiten rund um 175 Jahre Eisenbahn in Rheinland-Pfalz ihren Abschluss. Damals waren die ersten Dampfloks in der Pfalz unterwegs, ab 2025 sollen es Akku-Hybridzüge sein.