Hirschhorn: Junger Mann bei Unfall schwer verletzt

Ein junger Autofahrer ist bei einem Unfall zwischen Hirschhorn und Olsbrücken schwer verletzt worden. Warum er von der Fahrbahn abkam, ist laut Polizei noch unklar.

Das Auto des 23-Jährigen wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt. Polizeipräsidium Westpfalz

Die Ermittler gehen davon aus, dass der 23-Jährige auf der B270 von Hirschhorn kommend in Richtung Olsbrücken unterwegs war. Am Ende einer langgezogenen Linkskurve sei er dabei nach links von der Bundesstraße abgekommen und am Fahrbahnrand gegen einen Baum geprallt.

Dabei wurde der junge Mann nach Polizeiangaben schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe nach den derzeitigen Erkenntnissen jedoch nicht. Das Auto des 23-Jährigen wurde bei dem Unfall im vorderen Bereich massiv beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen Totalschaden handelt und schätzt die Schadenshöhe auf rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an