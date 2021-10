Reh Hansi bricht in Otterbacher Arztpraxis ein

Einen ungewöhnlichen Einbrecher hat die Polizei am Sonntag gestellt: Ein junges Reh hatte sich in einer Arztpraxis verirrt.

Reh Hansi hat den Artzbesuch in Otterbach unverletzt überstanden. Pressestelle Polizeipräsidium Westpfalz

Die Polizei geht davon aus, dass der junge Rehbock durch ein Auto aufgeschreckt wurde und in die Eingangspassage der Praxis gerannt ist. Dort habe er dann die Eingangstür durchbrochen und habe sich in den hinteren Räumen der Praxis versteckt. Die Polizei und die Wildtierhilfe Kaiserslautern konnten das Tier unverletzt aus der Praxis bringen und haben den Rehbock am Ortsausgang in die Freiheit entlassen.

Der Rehbock ist in Otterbach kein Unbekannter. Anwohner des Ortsrandes berichten, dass er in der Vergangenheit mehrfach dort aufgetaucht ist. Kinder haben ihn bereits den Namen Hansi gegeben.