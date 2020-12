per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der B10 bei Hinterweidenthal sind gestern zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam ein 21-Jähriger in einer Kurve aufgrund Sekundenschlafes auf die Gegenfahrbahn. Dort sei sein Auto frontal mit dem Fahrzeug einer fünfköpfigen Familie zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei beide Autos über die Gegenfahrbahn in den Grünstreifen geschleudert. Nur durch Glück sei bei dem Unfall niemand schwer verletzt worden. Durch die etwa zweistündigen Aufräumarbeiten sei es zu einem großen Rückstau in beide Richtungen gekommen.