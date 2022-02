Polizei stoppt überladenen Kleinlaster

per Mail teilen

In Hinterweidenthal im Kreis Südwestpfalz hat die Polizei einen völlig überladenen Kleinlaster aus dem Verkehr gezogen. Deren Angaben zufolge war der LKW mit Metallschrott beladen und einer Streife am Freitagnachmittag im Bereich der Tankstelle in Hinterweidenthal aufgefallen. Eine Überprüfung habe ergeben, dass Kleinlaster mehr als eineinhalb Tonnen zu schwer gewesen sei. Außerdem habe die Ladung deutlich zu weit über das Fahrzeug hinausgeragt und sei nicht richtig gesichert gewesen. Die Polizei untersagte dem 18-jährigen Fahrer die Weiterfahrt und leitete ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn ein.