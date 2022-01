per Mail teilen

Auf der B10 bei Hinterweidenthal müssen Autofahrer ab der kommenden Woche mit Behinderungen rechnen. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität gehen die Arbeiten an der neuen Bahnbrücke in dem Bereich ab Montag in die finale Phase. Für letzte Fahrbahnarbeiten müsse die B10 daher bis voraussichtlich Ende Februar zeitweise auf eine Spur verengt werden. Eine Baustellenampel regle dann den Verkehr.