Bei Hinterweidenthal (Landkreis Südwestpfalz) ist ein Auto bei einem Unfall frontal in einen Lkw gekracht. Der 52-jährige Fahrer des Pkw wurde dabei schwer verletzt.

Der Mann war nach Angaben der Polizei am Montagabend gegen 19:30 Uhr auf der B10 von Pirmasens kommend in Richtung Landau unterwegs. In Höhe des ehemaligen Katharinenhofs bei Hinterweidenthal kam er nach einer Linkskurve mit seinem Wagen aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er frontal in einen Sattelzug, wobei das Auto des 52-Jährigen in die Böschung geschleudert wurde.

Autofahrer bei Unfall auf B10 schwer verletzt

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall hinter dem Steuer eingeklemmt. Wie die Polizei mitteilt, mussten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hauenstein den Mann aus seinem Auto befreien. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Bei dem Unfall auf der B10 bei Hinterweidenthal kollidierte der Autofahrer frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Der 52-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Polizeidirektion Pirmasens

Bundesstraße bei Hinterweidenthal mehrere Stunden gesperrt

An beiden Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben Totalschaden. Der geschätzte Sachschaden liegt bei rund 40.000 Euro. Ein Unfallgutachter soll jetzt ermitteln, warum der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geriet. Die B10 war für die Unfallaufnahme etwa fünfeinhalb Stunden gesperrt.