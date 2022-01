per Mail teilen

Autofahrer müssen ab heute (24.1.) auf der B10 bei Hinterweidenthal mit Behinderungen rechnen.

Wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt, gehen die Arbeiten an der neuen Bahnbrücke weiter. Deshalb ist die Bundesstraße in diesem Bereich in Fahrtrichtung Landau bis voraussichtlich Ende Februar zeitweise nur einspurig befahrbar. Eine Ampel regelt den Verkehr.