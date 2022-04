Land will über deutsch-französische Kita Liederschiedt reden

Das Land Rheinland-Pfalz will im Mai mit den Gemeinden Hilst und Schweix aus der Südwestpfalz über die Finanzierungsprobleme der deutsch-französischen Kita in Liederschiedt sprechen. Das hat der Landtag nach Angaben eines CDU-Sprechers entschieden. Die deutsch-französische Kita in Liederschiedt sei seit 30 Jahren ein Vorzeigeobjekt. Es werde von den Gemeinden Hilst und Schweix mitfinanziert, dazu würden sie sich aber nicht mehr in der Lage sehen. Bei einem Gespräch am 12. Mai will das rheinland-pfälzische Bildungsministerium unter anderem mit den beiden Gemeinden über mögliche Finanzierungsmodelle sprechen. Der Landtag hatte sich auf Antrag der CDU mit dem Thema befasst.