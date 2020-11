Die Menschen in Pirmasens sind nach dem Tod von zwei kleinen Mädchen immer noch fassungslos und traurig - die Hilfsbereitschaft für die Familie ist nach dem Brand riesengroß.

Schwarzer Ruß an der Hauswand, geschmolzene Rollläden und geplatzte Fensterscheiben –erinnern an die katastrophale Nacht vergangene Woche in der Winzler Straße in Pirmasens: Zwei Kinder sind bei einem Brand im dritten Stock eines Hauses ums Leben gekommen. Vorm Haus haben Menschen Kerzen angezündet und Stofftiere niedergelegt.

"Ich finde ganz schrecklich, was da passiert ist", sagt eine Passantin fassungslos. "Das war wie ein Schlag ins Gesicht", beschreibt eine andere ihre Gefühle. Und fügt hinzu: "Schlimmer geht's nicht!"

Die Schäden, die das Feuer an dem Haus in Pirmasens angerichtet hat, sind deutlich zu sehen. SWR

Sportverein und Kolpingfamilie starten Hilfsaktion

Das Haus ist jetzt einsturzgefährdet und nicht mehr bewohnbar, die betroffene Familie vorerst in einem Hotel untergebracht. Um ihnen zu helfen, hat Jürgen Rock, Jugendtrainer des FK Pirmasens, kurz nach dem Brand eine Spendenaktion gestartet. "Es gab so viele Nachrichten, die ich bekommen habe, die konnte ich gar nicht bewältigen", erzählt er. Gespendet wurden Kleider, Spielzeug, Gutscheine zum Einkaufen, "von allem etwas".

Die Pirmasenser sind hilfsbereit, freut sich Jürgen Rock über die erfolgreiche Spendenaktion. SWR

Auch von der Kolpingfamilie Dahn kommt Hilfe: Sie hat kurzerhand ein Spendenkonto eingerichtet, um die Familie aus Pirmasens zu unterstützen. Der Vorsitzende Harald Reisel ist zuversichtlich: "Direkt am Samstag haben wir schon 1.000 Euro bekommen. Es sieht gut aus, dass wir eine ordentliche Summe zusammenbekommen."

Sowohl Harald Reisel als auch Jürgen Rock wissen, dass keine Spende der Welt den Schmerz über den Verlust der Kinder mindern kann. Trotzdem sind sie froh und stolz, dass so viele Menschen aus Pirmasens und Umgebung die Familie in ihrer schweren Zeit unterstützen.