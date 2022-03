Hilfsaktion für Evakuierte in Ramstein

per Mail teilen

Die Spendenaktion „Ramstein hilft“ für die evakuierten Menschen aus Afghanistan ist auf große Resonanz gestoßen.

Schon vor dem offiziellen Beginn um 12 Uhr brachten Bürger aus der Westpfalz Kleidung, Spielsachen, Decken, Baby- und Hygieneartikel zur Sammelstelle.

Um die Spenden zu sichten und zu sortieren, standen zahlreiche Helfer des Deutschen Roten Kreuzes sowie Stadtratsmitglieder von Ramstein bereit. Die Feuerwehr hatte zudem Container zur Verfügung gestellt, um die vielen Kleider- und Sachspenden kompakt zur Air Base transportieren zu können. Ramsteins Bürgermeister Ralf Hechler zeigte sich beeindruckt. „Die Menschen hätten am liebsten tonnenweise Spenden für die Flüchtlinge vorbei gebracht“, sagte Bürgermeister Hechler (CDU). Er kündigte an, bei Bedarf werde es in den kommenden Tagen weitere Spendenaktionen geben.