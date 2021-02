per Mail teilen

Jürgen Reiche kämpft gegen einen Hang und gegen seine Versicherung. Er besitzt ein Haus in Eisenberg in der Pfalz. Das Haus steht an einem Hang und der ist schon zweimal abgerutscht. Diese beiden Hangrutsche kosten Jürgen Reiche viel Geld. Obwohl er gegen Hangrutsch versichert ist, muss er mit der Versicherung kämpfen, dass die auch den Schaden bezahlt.