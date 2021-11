per Mail teilen

Am Freitagabend haben auf einer Wiese in Waldfischbach-Burgalben in der Südwestpfalz 80 Heuballen gebrannt. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz, um das große Feuer zu löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht davon aus, dass die Heuballen angezündet wurden und sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, kann sich bei der Polizei Pirmasens melden.