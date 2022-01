Spenden für Spielemobil-Projekt

Die SWR-Kinderhilfsaktion Herzenssache hat im vergangenen Jahr 8,4 Millionen Euro eingenommen.

Die SWR-Kinderhilfsaktion Herzenssache hat im vergangenen Jahr 8,4 Millionen Euro eingenommen. Ein Teil des Geldes ist an das sogenannte Spielemobil-Projekt in Pirmasens gegangen. Mit einem Kleintransporter werden Brennpunkte in der Südwestpfalz angefahren. Das Spielemobil bietet an unterschiedlichen Orten in der Südwestpfalz regelmäßig Spiel-, Sport- und Bewegungstage an. Vor allem körperlich-, geistig- und sozial-benachteiligte Kinder können so erreicht werden. Herzenssache übernahm die Kosten für die pädagogischen Fachkräfte und die Leasingkosten für das Fahrzeug.