Herrenloser Koffer in Zweibrücken war harmlos - Arbeit bei Tadano geht weiter

Wegen eines herrenlosen Koffers musste ein Werk des Kranherstellers Tadano in Zweibrücken am Freitagmorgen für mehrere Stunden geräumt werden. Mittlerweile gibt es Entwarnung.

Nach Angaben der Polizei hat sich der Koffer als harmlos herausgestellt. Somit können die Mitarbeiter wieder an ihre Arbeitsplätze in dem Werk im Stadtgebiet zurückkehren. Der Koffer war am Morgen im Eingangsbereich des Werks entdeckt. Daraufhin war das Werk geräumt und die Zufahrt gesperrt worden.

LKA überprüfte herrenlosen Koffer bei Tadano

Die Sicherheitsvorkehrungen waren nach Angaben der Polizei nötig gewesen, da zunächst nicht klar gewesen sei, ob von dem Koffer eine Gefahr ausgeht. Nach einer Überprüfung durch das Landeskriminalamt konnte dann Entwarnung gegeben werden.