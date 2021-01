per Mail teilen

Die Polizei Kusel hat sich am Freitagabend mit einem Autofahrer eine Verfolgungsjagd bis ins Saarland geliefert. Der Fahrer sollte in Herchweiler im Kreis Kusel kontrolliert werden, gab aber stattdessen Gas. Die Polizei verfolgte das Auto über die Landesgrenze bis ins Saarland. Auf seiner Flucht überholte der Fahrer mehrere Pkw – teilweise an unübersichtlichen Stellen. Wegen dieser rücksichtslosen Fahrweise brach die Polizei die Verfolgung zur Sicherheit ab. Sie endete rund 15 Kilometer von Herchweiler entfernt im saarländischen Dörrenbach bei St. Wendel.

Später wurde das Auto ohne Fahrer ganz in der Nähe gefunden. Laut Polizei hatte er die Kennzeichen abmontiert, in der Hoffnung, er könne so der Polizei entgehen. Der Mann konnte trotzdem ermittelt werden - mithilfe der Individualnummer des Autos und Aussagen von Zeugen. Der Raser ist der Polizei im Zusammenhang mit Drogen bereits bekannt. Außerdem hat er keinen Führerschein mehr. Gegen den Mann wird jetzt ermittelt - unter anderem wegen Fahrens ohne Führerschein und seiner Flucht vor der Polizei. Autofahrer, die durch den Raser gefährdet wurden, sollen sich bei der Polizei Kusel melden.